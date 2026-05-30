MLB: ¿Cómo les va a los Bravos de Atlanta con Martín Pérez en la lomita?

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Los Bravos de Atlanta vuelven a confiar en el brazo de Martín Pérez para intentar sumar una nueva victoria en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El zurdo venezolano será el encargado de abrir este sábado 30 de mayo frente a los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park.

El experimentado lanzador criollo se ha convertido en una pieza importante dentro de la rotación de Atlanta. Aunque su récord personal refleja dos victorias y tres derrotas, sus números sobre la lomita cuentan una historia diferente, especialmente por la estabilidad y el control que ha aportado en cada presentación.

Martín Pérez – MLB

En siete aperturas disputadas durante la temporada 2026, Pérez acumula 46.2 innings lanzados, 40 ponches y una destacada efectividad de 2.70, estadísticas que lo mantienen como uno de los brazos más consistentes del conjunto de Georgia en este tramo inicial de campaña.

Sin embargo, el desempeño colectivo de los Bravos cuando el venezolano abre partidos todavía no termina de despegar. Atlanta presenta balance de dos triunfos y tres reveses en encuentros iniciados por el zurdo, una cifra que no refleja del todo el nivel competitivo mostrado por el serpentinero venezolano.

Asimismo, y en más de una ocasión, Martín Pérez ha salido del juego dejando ventaja o manteniendo a su equipo en pelea, pero el bullpen o la ofensiva no lograron sostener el resultado.

Finalmente, con experiencia, inteligencia para trabajar los conteos y una efectividad que habla por sí sola, Martín Pérez sigue demostrando que todavía tiene mucho que aportar dentro del mejor beisbol del mundo.