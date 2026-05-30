MLB: Reales de Kansas City regresan a la rotación a este venezolano

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La gerencia de los Reales de Kansas City modificó la estructura de su rotación abridora para el inicio de la próxima serie de la temporada regular. El mánager del equipo, Matt Quatraro, informó el sábado que el lanzador derecho Luinder Ávila se integrará a la rotación de forma inmediata. De acuerdo con el reporte publicado por la periodista Anne Rogers de MLB.com, Ávila tomará la pelota para iniciar el encuentro programado para este lunes frente a los Rojos de Cincinnati.

Contratiempo con Cole Ragans

La integración de Luinder Ávila al grupo de abridores es una medida de contingencia derivada directamente de la situación física de Cole Ragans. El lanzador zurdo se encuentra inhabilitado por molestias en su codo y fue ingresado a la lista de lesionados para cumplir un reposo obligatorio.

El cuerpo médico de los Reales de Kansas City detectó un retroceso reciente en su proceso de rehabilitación. Este evento modifica los plazos proyectados inicialmente por la gerencia. Ragans permanecerá fuera de acción por un período de tiempo más extenso del que la organización había estimado en su primer diagnóstico.

Números de Ávila

Luinder Ávila, lanzador de 24 años de edad, se encuentra en pleno proceso de adaptación en el máximo nivel del beisbol profesional. Durante la etapa inicial del calendario regular, el derecho registró altos índices de carreras permitidas y dificultades para retirar a los bateadores contrarios.

La tendencia en sus resultados mostró un cambio a partir del comienzo del mes de mayo. Desde esa fecha, Ávila ha completado 14.1 entradas de labor desde el montículo. En esta muestra de trabajo reciente, registra un porcentaje de carreras limpias admitidas de 3.14. Su promedio de hits y bases por bolas permitidas por cada entrada lanzada, estadística conocida como WHIP, se establece en 1.33.

La directiva de Kansas City evalúa estos números como el indicador principal para asignarle la apertura del día lunes, tomando en cuenta su capacidad para retirar bateadores en los episodios recientes.

Será la tercera vez en su joven carrera que funja como abridor. La última vez que inició un compromiso fue el 4 de abril ante los Cerveceros de Milwaukee; trabajando por espacio de tres entradas completas, permitió cinco carreras limpias, regaló tres boletos y propinó cuatro ponches cargando con la derrota.