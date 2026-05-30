MLB: Estos son los números de Jesús Luzardo ante los Dodgers

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Los Phillies de Philadelphia volverán a depositar su confianza en el brazo de Jesús Luzardo para el segundo de la serie ante uno de sus máximos rivales. El zurdo venezolano realizará este sábado 30 de mayo su apertura número 12 de la campaña cuando se mida a los Dodgers de Los Ángeles, una de las ofensivas más peligrosas de todas las Grandes Ligas.

El duelo genera expectativas no solo por el nivel competitivo de ambos equipos, sino también por el historial que posee el lanzador criollo ante la organización californiana. A lo largo de su carrera en MLB, Luzardo ha mostrado capacidad para competir frente a una alineación repleta de figuras.

Jesús Luzardo – MLB

El venezolano de 28 años acumula seis presentaciones frente a los Dodgers en las Mayores, dejando balance de una victoria y una derrota. En esos encuentros suma 34.2 innings lanzados, 33 ponches, 13 boletos y una sólida efectividad de 3.12, números que reflejan un rendimiento bastante competitivo ante el conjunto angelino.

Aunque enfrentar a Los Ángeles nunca resulta sencillo, Luzardo ha logrado mantener el control en varios de esos compromisos gracias a la combinación de su recta de poder y sus pitcheos rompientes, herramientas que le han permitido limitar el daño frente a bateadores de alto nivel.

En la actual temporada 2026, el zurdo mantiene récord de cuatro triunfos y cuatro derrotas en 61.2 entradas de labor. Además, registra 72 ponches y efectividad de 4.38, estadísticas que muestran altibajos, pero también la capacidad de dominar cuando encuentra ritmo sobre la lomita.

Finalmente, con experiencia enfrentando a la novena californiana y antecedentes positivos en varios de esos compromisos, Jesús Luzardo intentará aprovechar nuevamente su repertorio para darle a los Phillies una victoria durante este fin de semana dentro del mejor beisbol del mundo.