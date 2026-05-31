MLB: ¡Se soltó la bestia! Ronald Acuña se vuelve a ir para la calle

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Una de las grandes "preocupaciones" de muchas personas era la poca producción ofensiva de Ronald Acuña Jr. No obstante, el venezolano ratificó que ha despertado con su tercera jornada consecutiva conectando cuadrangular.

El jueves, el "Abusador" pegó un enorme grand slam contra los Medias Rojas de Boston, ayer volvió a demostrar su fuerza, ahora, ante Rojos de Cincinnati y hoy les repitió la dosis.

Ronald Acuña Jr. está desatado

El venezolano vino a consumir segundo turno en el tercer episodio ante el derecho Brady Singer con su equipo perdiendo por la mínima 2 carreras por 1 y se encargó de igualar las acciones con un enorme batazo.

El oriundo de La Sabana, como siempre fue agresivo y ante el primer pitcheo estiró por completo sus brazos para mandar la pelota a las gradas del jardín derecho, siguiendo su racha de poder y volviendo a poner a su equipo en juego.

Ronald Acuña Jr. volvió encendido

El jardinero venezolano regresó de su lesión el pasado 19 de mayo y en 11 desafíos ha hecho más que en los primeros 34 en la presente campaña.

Acuña, suma cinco cuadrangulares en la zafra y tres de ellos, en los últimos 11 encuentros. Igualmente las remolcadas, en este último periodo ha empujado nueve rayitas, la misma cantidad que tenía en los primeros 34 duelos antes de lesionarse, para un total de 18. Eso quiere decir, que esos pocos más de 15 días ausente, le hicieron bien al "Abusador" quien está oficialmente encendido.