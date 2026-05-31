MLB: Maikel García preocupa a los Reales de Kansas City

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto y tercera base de los Reales de Kansas City, Maikel García, tuvo que abandonar el encuentro de este sábado frente a los Rangers de Texas debido a una apartente lesión. El pelotero venezolano sintió molestias en su pierna derecha durante una acción de corrido de bases en la parte alta de la séptima entrada, lo que obligó al cuerpo técnico a realizar un cambio inmediato para evitar complicaciones mayores.

Segun la información reportada por Anne Rogers de MLB.com, el diagnóstico preliminar indica una distensión en el tendón de la corva derecha. Esta dolencia ocurrió precisamente mientras García intentaba avanzar desde la primera base hacia la tercera, una jugada de alta intensidad que terminó abruptamente para el jugador al sentir el tirón muscular.

La incertidumbre sobre el tiempo de recuperación

Hasta el momento, la organización de los Reales no ha emitido un parte médico oficial que detalle la gravedad exacta de la lesión o el tiempo estimado de inactividad. Sin embargo, en el entorno del equipo se maneja la posibilidad de que el jugador necesite ser colocado en la lista de lesionados. Este escenario obligaría a Kansas City a prescindir de uno de sus elementos más versátiles en el diamante durante los próximos días o semanas.

La baja de García representa un golpe sensible para la estructura de los Reales. Los estudios médicos programados para las próximas horas serán determinantes para conocer si se trata de un problema menor o si requerirá un proceso de rehabilitación prolongado.