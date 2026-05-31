MLB: Abridores de los Yankees están intratables en lo que va de la temporada

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La organización de los Yankees de Nueva York ha encontrado en 2026 una fórmula que pocos equipos en las Grandes Ligas pueden presumir: un cuerpo de lanzadores prácticamente imparable, al menos en lo que va del calendario regular.

Con una efectividad colectiva de 2,95, la más baja de toda la Gran Carpa, el conjunto neoyorquino vuelve a posicionarse como una seria candidata no solo a ganar la División Este de la Liga Americana, sino a estar entre los favoritos en la postemporada, gracias a una rotación que combina experiencia, control y profundidad.

El desempeño de sus abridores ha sido clave para convertir cada serie en un auténtico desafío para las ofensivas rivales. Desde veteranos consolidados hasta brazos más jóvenes que han cumplido con las expectativas.

Yankees de Nueva York - MLB

El nombre que más llama la atención sigue siendo Gerrit Cole, quien mantiene un impresionante ERA de 0,00 tras su regreso a MLB desde el 2024, una cifra que refleja el nivel de dominio que ha mostrado en sus presentaciones.

A su lado aparece Cam Schlittler, una de las grandes revelaciones de la temporada y principal candidato a ganar el Cy Young, con una efectividad de 1,50 que ha sorprendido incluso a fanáticos y expertos.

La rotación también cuenta con Ryan Weathers, quien registra ERA de 3,14, mientras que Max Fried continúa aportando estabilidad con 3,21. Carlos Rodón, uno de los brazos más importantes de la franquicia, mantiene un sólido 3,32, y Will Warren completa el grupo con 3,55, demostrando que los Yankees tienen profundidad suficiente para competir noche tras noche.

Los dirigidos por Aaron Boone han logrado reducir el daño ofensivo de sus rivales y mantener encuentros cerrados, una característica fundamental en la lucha por ser una de las mejores franquicias en el joven circuito.

Finalmente, con esta rotación, los Yankees de Nueva York no solo lideran en estadísticas desde el montículo, sino que también envían un mensaje claro de que el pitcheo vuelve a ser su principal carta de presentación en la temporada 2026 de la MLB.