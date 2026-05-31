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Histórico e Inédito: Ronald Acuña Jr. destroza los registros de la era moderna de la MLB

Al registrar al menos 4 jonrones, 4 bases robadas y 4 bases por bolas en un lapso de apenas tres juegos, el oriundo de La Sabana se convierte en el único pelotero de la era moderna en lograr semejante combinación de poder, velocidad y disciplina al bate

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Eimy Carta
Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 09:20 am
Histórico e Inédito: Ronald Acuña Jr. destroza los registros de la era moderna de la MLB
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La grandeza en el béisbol moderno se suele medir por la consistencia, pero de vez en cuando aparece un talento capaz de alterar la realidad estadística mediante ráfagas de genialidad pura. Ronald Acuña Jr., la superestrella de los Bravos de Atlanta, lo ha vuelto a hacer, consolidando un hito que nadie (absolutamente nadie) había logrado en la era moderna del juego.

En un devastador lapso de tres compromisos, el venezolano acumuló una línea estadística que parece extraída de un videojuego: 4 o más cuadrangulares, 4 o más bases robadas y 4 o más boletos negociados.

La anatomía de una anomalía estadística

Para poner en perspectiva la hazaña, la mayoría de los jugadores de élite pasan meses buscando un balance perfecto entre estas tres herramientas. Acuña Jr. las ejecutó a la perfección en un fin de semana:

  • Poder puro: Sus más de 4 vuelacercas demostraron que su swing sigue siendo uno de los más violentos y efectivos del negocio.

  • Velocidad desestabilizante: Con más de 4 almohadillas estafadas, mantuvo bajo constante presión a los lanzadores y receptores rivales.

  • Disciplina de élite: Las más de 4 bases por bolas reflejan que no está haciendo daño persiguiendo pitcheos malos; está obligando a los rivales a lanzarle bajo sus propios términos.

Por encima de las leyendas

La "era moderna" de las Grandes Ligas (que abarca desde 1900 hasta el presente) ha visto pasar a leyendas de la talla de Barry Bonds, Rickey Henderson, Alex Rodríguez o Alfonso Soriano (hombres que construyeron su reputación sobre el molde del jugador de poder y velocidad). Sin embargo, ninguno de ellos logró concentrar semejante producción en un espacio tan corto de tres juegos.

Acuña Jr., quien ya inauguró en el pasado el inédito club del 40-70 (40 jonrones y 70 bases robadas en una sola temporada), demuestra con este nuevo récord que su techo aún no ha sido alcanzado. Para los Bravos, es el motor de su ofensiva; para el béisbol, es un espectáculo imperdible que redefine lo que un primer bate puede hacer en el terreno de juego.

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