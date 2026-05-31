MLB: Ronald Acuña Jr. comienza el juego de Atlanta con un nuevo cuadrangular

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Ronald Acuña Jr. continúa protagonizando uno de los momentos más explosivos de la temporada en las Grandes Ligas. El jardinero venezolano volvió a demostrar su poder este domingo 31 de mayo al desaparecer la pelota en el inicio del compromiso ante los Rojos de Cincinnati, ampliando así su impresionante racha ofensiva con jonrones en cuatro juegos consecutivos.

Lo más impactante del batazo fue la manera en la que llegó. El pelotero de 28 años no necesitó tiempo para estudiar al lanzador rival y castigó el primer lanzamiento que vio en el partido ante el zurdo Nick Lodolo.

Ronald Acuña Jr. - MLB

El primer bate del conjunto de Georgia parece haber encontrado su ritmo con el madero. Esta conexión salió por los jardines izquierdo y central con una distancia de 438 pies y una velocidad de salida de 112 MPH.

Los lanzadores han intentado trabajarle con distintos enfoques, pero el venezolano sigue encontrando la forma de hacer daño. Su velocidad de manos y lectura de pitcheos han sido determinantes para mantener este gran momento ofensivo.

Finalmente, con cuatro juegos consecutivos conectando cuadrangulares, Ronald Acuña Jr. vuelve a dejar claro que cuando entra en ritmo puede convertirse en el jugador más dominante de toda la Gran Carpa.