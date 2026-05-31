MLB: Garrett Crochet enciende nuevamente las alarmas en Boston

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Las alarmas vuelven a encenderse alrededor de Garrett Crochet. El lanzador zurdo de los Boston Red Sox sufrió un nuevo contratiempo durante su proceso de recuperación y no podrá enfrentar bateadores reales este martes, según fuentes.

La noticia genera preocupación dentro de la organización, especialmente por la importancia que tiene el serpentinero dentro de la rotación del equipo y por lo que su regreso podría impactar de forma positiva en el rendimiento colectivo.

El pelotero de 26 años continúa lidiando con molestias físicas luego de presentar problemas relacionados con una contractura en el dorsal ancho, situación que frenó nuevamente su avance en las últimas semanas.

Garrett Crochet - MLB

El zurdo se había convertido en una de las piezas más importantes del pitcheo gracias a su capacidad para dominar rivales con velocidad y repertorio agresivo. Su crecimiento en las últimas temporadas lo posicionó como uno de los brazos más prometedores de las Grandes Ligas, razón por la que cualquier complicación física genera atención inmediata en Boston.

La decisión de evitar que enfrente bateadores reales refleja que el equipo no quiere acelerar su regreso. Este tipo de sesiones suele representar una etapa importante dentro del proceso de rehabilitación de un lanzador, por lo que la suspensión de la actividad indica que Crochet todavía no se encuentra completamente recuperado.

A pesar del panorama actual, dentro de la organización mantienen confianza en que Crochet pueda regresar en plenitud una vez desaparezcan las molestias físicas. Su talento y capacidad para generar ponches siguen siendo considerados fundamentales para las aspiraciones del equipo durante la temporada.

Finalmente, los Medias Rojas de Boston prefieren actuar con paciencia y evitar riesgos innecesarios con uno de sus lanzadores más valiosos y de mayor jerarquía en la actualidad de la Gran Carpa.