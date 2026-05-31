MLB: Jesús Sánchez sale lesionado por un fanático

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Durante el encuentro que enfrentó a los Azulejos de Toronto contra los Orioles de Baltimore, el jardinero derecho Jesús Sánchez debió abandonar el campo de juego de manera prematura. La causa no fue una jugada de riesgo ni un esfuerzo físico desmedido, sino el impacto directo de una pelota arrojada desde las gradas por un espectador hacia el terreno de juego.

El suceso ocurrió en la parte baja de la sexta entrada. Sánchez, quien había registrado una actuación aceptable al conectar un imparable en dos turnos al bate, sintió el golpe mientras ocupaba su posición defensiva. Inmediatamente, el cuerpo médico de la organización intervino para evaluar la zona afectada, determinando la salida del jugador del compromiso que terminó con una derrota para Toronto por marcador de 9-5.

Diagnóstico médico

Tras el juego, el reporte oficial del equipo confirmó que el jugador sufrió una contusión en su muñeca derecha producto del impacto. La preocupación inicial en el cuerpo técnico y la afición fue máxima, considerando la importancia del jardinero en la alineación titular. No obstante, los resultados de los estudios radiológicos realizados posteriormente arrojaron tranquilidad.

Las placas de rayos X dieron negativo, descartando fracturas o lesiones de gravedad estructural en la articulación. El cuerpo médico ha catalogado la lesión únicamente como una contusión, lo que permite proyectar un regreso a la actividad en el corto plazo. El equipo cuenta con un día de descanso en el calendario, lo cual resulta favorable para que el jugador pueda reducir la inflamación y evaluar su movilidad antes del siguiente compromiso de la serie.