MLB: Elly de La Cruz abandona el juego y preocupa a Cincinnati

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Elly De La Cruz, el campocorto sensación de los Rojos de Cincinnati, tuvo que abandonar el encuentro de este domingo frente a los Bravos de Atlanta después de sentir una molestia física que encendió las alertas de inmediato en el cuerpo técnico.

La jugada ocurrió durante la parte baja de la quinta entrada. El joven de 24 años, conocido por su capacidad explosiva en las bases, conectó un batazo que pintaba para doble. Sin embargo, en su carrera hacia la primera base, se notó un movimiento extraño que lo obligó a frenar su marcha de forma abrupta. De La Cruz no pudo completar la trayectoria y fue retirado del encuentro de manera preventiva.

El reporte médico oficial del equipo

Tras la finalización del compromiso, la gerencia de los Rojos confirmó que el motivo de la salida del terreno fue una tensión en el isquiotibial derecho. El propio pelotero mantuvo una breve conversación con el mánager Terry Francona, donde le manifestó su percepción de haber frenado a tiempo, lo que generó un ligero rayo de esperanza respecto a la gravedad del percance.

A pesar del optimismo inicial, el protocolo de Grandes Ligas es estricto en estos casos. El jugador se encuentra actualmente bajo evaluación constante y tiene programado someterse a pruebas de imagen médica este lunes. Estos estudios serán determinantes para conocer si existe un desgarro o si, por el contrario, se trata únicamente de una inflamación muscular menor.

Hasta el momento, la organización mantiene al jugador con la etiqueta de día a día. La prioridad es no apresurar su regreso para evitar una recaída que pueda comprometer el resto de su temporada. Se espera que durante la jornada del lunes, una vez que los médicos analicen las imágenes, el equipo emita un comunicado más preciso sobre el tiempo estimado de inactividad.