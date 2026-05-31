MLB: Yankees destrozan el pitcheo de los Atléticos en una sola entrada

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El equipo de los Yankees de Nueva York, anotó 13 carreras en una sola entrada durante su compromiso contra los Atléticos. Este evento representa la cuarta ocasión en la historia de la franquicia en la que alcanzan exactamente o superan esta cifra de carreras en un solo episodio. A nivel de toda la MLB, constituye la trigésima séptima vez que un equipo registra este hito.

A una carrera del récord histórico de la franquicia de 1920

Las 13 carreras anotadas contra los Atléticos posicionan este registro a una sola carrera del récord absoluto de los Yankees para la mayor cantidad de anotaciones en una entrada. El récord vigente es de 14 carreras y fue establecido el 6 de julio de 1920.

Durante ese encuentro, las 14 carreras se produjeron específicamente en la quinta entrada ante los Atléticos de Filadelfia.

El registro previo del 21 de junio de 2005

El evento anterior en el que los Yankees lograron anotar 13 carreras en un solo inning ocurrió el 21 de junio de 2005. En ese juego, disputado contra los Rays de Tampa Bay, la ofensiva neoyorquina anotó sus 13 carreras durante la octava entrada. El resultado final de ese juego fue una victoria de 20 a 11. Este desempeño del año 2005 se mantuvo como la máxima producción ofensiva en un episodio para la franquicia durante casi dos décadas.