MLB: Juan Soto conecta tercer grand slam de su carrera

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Juan Soto conectó un cuadrangular con las bases llenas en la paliza de 10-1 sobre los Marlins de Miami durante el encuentro disputado el domingo. El batazo se registró en la sexta entrada del juego y tuvo una distancia proyectada de 433 pies. Durante el encuentro, el dominicano consumió cuatro turnos oficiales al bate, en los cuales conectó dos imparables.

El desempeño ofensivo de Juan Soto durante el mes de mayo se cuantifica en 26 compromisos disputados. En este periodo, el jugador conectó 10 cuadrangulares, remolcó 21 carreras, anotó 20 carreras y registró cinco bases robadas. Al concluir el mes, Soto mantiene una racha de cinco juegos consecutivos con al menos un imparable conectado.

En sus últimos 10 juegos disputados, los números de Soto indican un total de siete cuadrangulares conectados. En ese mismo lapso, el jugador suma 13 carreras impulsadas.

Tras registrar 180 apariciones en el plato en la presente temporada, las métricas ofensivas de Juan Soto muestran un promedio de bateo de .305. Su porcentaje de embasarse se ubica en .397 y su porcentaje de slugging es de .597. Los totales acumulados en el año incluyen 13 jonrones, 29 carreras impulsadas, 27 carreras anotadas y cinco bases robadas.

jugadores con más jonrones antes de los 28 años

El registro oficial de la MLB en esta categoría específica presenta el siguiente orden para los primeros once lugares: