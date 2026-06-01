MLB: Eduardo Rodríguez y Luinder Ávila suben al montículo con una misión en común

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Inicia una nueva semana de acción en las Grandes Ligas, en la cual se espera que el protagonismo venezolano no pase desapercibido. Justamente, dos lanzadores criollos se subirán a la lomita este lunes con la intención de marcar diferencias: Eduardo Rodríguez y Luinder Ávila.

E-Rod, a mantener el ritmo arrollador

Para E-Rod, mayo volvió a ser positivo para sus registros, a pesar de que en esta ocasión cargó con su primer revés de la zafra. Sin embargo, debemos resaltar que su efectividad (1.60) en esas cinco aperturas terminó siendo de las mejores en la Liga Nacional, demostrando de esa manera que su control y dominio no han desentonado.

Ahora, para este inicio de mes se verá las caras contra un rival complicadísimo, pero que ya supo dominarlos en su primera presentación del año: Dodgers de Los Ángeles. Recordemos que solo permitió una anotación en cinco entradas, con cinco ponches, en aquel duelo del 28 de marzo.

Si Eduardo Rodríguez vuelve a inspirarse sobre el montículo y, además, cuenta con el apoyo ofensivo de sus compañeros, no solo cortaría la racha de tres derrotas seguidas de los D-backs de Arizona, sino que también alcanzaría las 100 victorias en la MLB.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB

11 juegos

5 victorias

1 derrota

66.1 innings

18 carreras permitidas

25 bases por bolas

49 ponches

2.31 EFE

1.21 WHIP

Luinder quiere su primer triunfo de la temporada

El calendario aprieta para los Reales de Kansas City, y es por eso que el manager Matt Quatraro se ha decantado por Luinder Ávila para el inicio de esta serie contra los Rojos de Cincinnati en el Great American Ball Park.

Y es que el caraqueño fue llamado desde Triple-A con la misión de abrir un juego por segunda ocasión en su historial, algo que no sucedía desde el pasado 4 de abril cuando enfrentó a los Cerveceros de Milwaukee. Lamentablemente para él, cargó con la derrota luego de tolerar cinco carreras en tres entradas.

Como dato extra, Luinder enfrentará por primera vez en su carrera al elenco de Cincinnati. Acá, su misión será cortar la terrible racha de seis derrotas que azotan a los Reales.

Números de Luinder Ávila en la temporada 2026 de la MLB