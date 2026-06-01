MLB: Estos fueron los lanzadores venezolanos más destacados durante mayo

Suscríbete a nuestros canales

Mes nuevo, emociones nuevas en la MLB. Ya mayo quedó atrás y ahora todos los lanzadores venezolanos se enfocan en las próximas semanas de acción, las cuales se perfilan muy prometedoras para la mayoría de ellos y con grandes retos a superar.

Los brazos venezolanos más destacados en mayo

Si bien el Arepa Power suele enfocarse en la parte ofensiva, respecto a aquellos peloteros que trabajan desde el montículo siempre hay casos especiales. Justamente, el mes de mayo fue testigo de varios protagonistas como es el caso de Eduardo Rodríguez, quien mantiene su versión dominante en lo que va de temporada.

Por su parte, debemos hacer menciones extraordinarias a dos relevistas que han estado a la altura: Antonio Senzatela y Robert Suárez. Por un lado, el derecho de los Rockies de Colorado dejó una efectividad de 2.70 en siete relevos, mientras que el letal brazo de los Bravos de Atlanta apenas toleró una rayita en 12.1 innings.

Vale acotar que en cuanto al apartado de victorias, hasta siete lanzadores venezolanos conquistaron al menos una victoria: Martín Pérez, Albert Suárez, Keider Montero, José Alvarado, Eduard Bazardo, Enmanuel De Jesús y Edgardo Henríquez.

Top-5 de líderes venezolanos en pitcheo durante mayo

Victorias

3 | Eduardo Rodríguez

3 | Antonio Senzatela

2 | Jesús Luzardo

2 | Robert Suárez

Efectividad

1.60 | Eduardo Rodríguez

3.03 | Jesús Luzardo

3.44 | Keider Montero

3.47 | Martín Pérez

3.80 | Ranger Suárez

Innings lanzados

34.0 | Keider Montero

33.2 | Eduardo Rodríguez

32.2 | Jesús Luzardo

23.2 | Ranger Suárez

23.1 | Martín Pérez

Ponches

37 | Jesús Luzardo

28 | Ranger Suárez

27 | Eduardo Rodríguez

23 | Martín Pérez

20 | Keider Montero

WHIP