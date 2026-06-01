MLB: Estos fueron los lanzadores venezolanos más destacados durante mayo

Mes nuevo, emociones nuevas en la MLB. Ya mayo quedó atrás y ahora todos los lanzadores venezolanos se enfocan en las próximas semanas de acción, las cuales se perfilan muy prometedoras para la mayoría de ellos y con grandes retos a superar.
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Los brazos venezolanos más destacados en mayo
Si bien el Arepa Power suele enfocarse en la parte ofensiva, respecto a aquellos peloteros que trabajan desde el montículo siempre hay casos especiales. Justamente, el mes de mayo fue testigo de varios protagonistas como es el caso de Eduardo Rodríguez, quien mantiene su versión dominante en lo que va de temporada.
Por su parte, debemos hacer menciones extraordinarias a dos relevistas que han estado a la altura: Antonio Senzatela y Robert Suárez. Por un lado, el derecho de los Rockies de Colorado dejó una efectividad de 2.70 en siete relevos, mientras que el letal brazo de los Bravos de Atlanta apenas toleró una rayita en 12.1 innings.
Vale acotar que en cuanto al apartado de victorias, hasta siete lanzadores venezolanos conquistaron al menos una victoria: Martín Pérez, Albert Suárez, Keider Montero, José Alvarado, Eduard Bazardo, Enmanuel De Jesús y Edgardo Henríquez.
Top-5 de líderes venezolanos en pitcheo durante mayo
Victorias
- 3 | Eduardo Rodríguez
- 3 | Antonio Senzatela
- 2 | Jesús Luzardo
- 2 | Robert Suárez
Efectividad
- 1.60 | Eduardo Rodríguez
- 3.03 | Jesús Luzardo
- 3.44 | Keider Montero
- 3.47 | Martín Pérez
- 3.80 | Ranger Suárez
Innings lanzados
- 34.0 | Keider Montero
- 33.2 | Eduardo Rodríguez
- 32.2 | Jesús Luzardo
- 23.2 | Ranger Suárez
- 23.1 | Martín Pérez
Ponches
- 37 | Jesús Luzardo
- 28 | Ranger Suárez
- 27 | Eduardo Rodríguez
- 23 | Martín Pérez
- 20 | Keider Montero
WHIP
- 1.00 | Keider Montero
- 1.01 | Eduardo Rodríguez
- 1.16 | Martín Pérez
- 1.35 | Jesús Luzardo
- 1.48 | Ranger Suárez