MLB: José Altuve podría regresar antes de lo esperado: "Está progresando muy bien"

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Los Astros de Houston siguen contando los días para poder activar nuevamente a José Altuve, quien se encuentra en la lista de lesionados desde el pasado 18 de mayo. Recordemos que su inconveniente físico pasa por una distensión de grado 2 en el oblicuo izquierdo.

Mucho optimismo con Astro Boy

Si bien los últimos reportes aseguraban que el grandeliga venezolano debía cumplir con una asignación de rehabilitación en las Ligas Menores, lo cierto del caso es que ahora su panorama luce muchísimo mejor de lo esperado.

Según declaraciones recientes del manager de Houston, Joe Espada, todo apunta a que José Altuve regresará más temprano que tarde. De hecho, ha estado bateando, corriendo las bases y fildeando rodados en la segunda base, síntomas de que está evolucionando de forma muy positiva.

"Creo que es posible que esté más cerca de regresar de lo que todos esperábamos. Está progresando muy bien. Se siente muy bien", comentó el estratega a los medios de prensa el pasado domingo.

Los Astros, que han ganado siete de sus últimos nueve partidos, podrían estar recuperando a un pelotero tan fundamental como el venezolano en el momento indicado. Además, a esto se le sumaría también los regresos de otras figuras como los lanzadores Hunter Brown, Cristian Javier y Josh Hader.

Números de José Altuve en la temporada 2026 de la MLB