MLB: ¿Es muy grave la lesión de Maikel García? Esto dice Kansas City

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Susto en Kansas City durante el fin de semana. Este sábado 30 de mayo, el tercera base venezolano Maikel García abandonó el juego ante los Rangers de Texas luego de sufrir una fuerte molestia física en su pierna derecha, durante una carrera hacia la tercera almohadilla en el séptimo episodio de dicho compromiso.

El "Barrendero" afirmó sentir un "pop" en su pierna momentos antes de sucumbir ante el dolor y tener que ser reemplazado, lo que sin duda encendió las alarmas dentro de su organización. Afortunadamente, parece que la situación ha quedado en solamente un susto grande, por lo que el criollo podría estar de regreso a la acción mucho antes de lo que se preveía en el momento del incidente.

Maikel García no irá a la lista de lesionados

El manager de los Reales de Kansas City, Matt Quatraro, habló sobre la situación de Maikel García este pasado domingo 31 de mayo, antes del duelo que cerró la serie entre Kansas City y Texas. En dichas declaraciones, el dirigente aclaró que el criollo no pasará por la lista de lesionados.

"Se siente mejor. No lo vamos a poner en la lista de lesionados por ahora, lo reevaluaremos mañana. Lo haremos moverse un poco y veremos cómo está", afirmó el mandamás de los Reales, quien confirmó que el diagnóstico de la lesión del venezolano es una distensión de primer grado en el tendón de la corva.

De momento, en lo que va de campaña, Maikel García batea para .268, con tres cuadrangulares, 21 carreras impulsadas y OPS de .709. Aunque no está siendo su mejor año, sigue siendo uno de los jugadores más importantes y productivos de su equipo, por lo que es una gran noticia que haya esquivado una lesión importante.