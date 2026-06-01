MLB: ¡Terror en Cincinnati! Elly De La Cruz enviado a lista de lesionados

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En plena lucha por la cima de la División Central de la Liga Nacional, Cincinnati Reds confirmaron malas noticias sobre el estado de Elly De La Cruz, quien fue enviado a la lista de lesionados de 10 días por una lesión en el isquiotibial, este lunes 1 de junio.

'La Cocoa' tuvo que abandonar el encuentro del domingo frente a los Atlanta Braves debido a una contractura en el isquiotibial derecho. La molestia se produjo en la quinta entrada, cuando conectó un sencillo entre los jardines central y derecho ante los envíos del abridor Spencer Strider. Aunque el batazo parecía destinado a convertirse en un doble, el dominicano mostró señales de dolor al llegar a la inicial y decidió detenerse.

Con Cincinnati arriba en el marcador 3-2, De La Cruz abandonó el terreno caminando por sus propios medios tras ser evaluado brevemente por el cuerpo médico. El estelar jugador, que batea para .280 con 12 cuadrangulares esta temporada, veía en riesgo una impresionante racha de 276 juegos consecutivos disputados, la sexta más larga para un pelotero de los Reds desde la expansión de las Grandes Ligas en 1961. Su seguidilla comenzó el 30 de julio de 2024 y se ha convertido en una de las más destacadas de la franquicia en los últimos años.

Cincinnati Reds activan a prospecto Edwin Arroyo

Los Rojos han decidido promover a Edwin Arroyo, considerado uno de los prospectos más prometedores de la organización y clasificado como el número 98 de las Grandes Ligas. La convocatoria marca un momento importante en la carrera del joven campocorto puertorriqueño, quien ha destacado en las ligas menores por su combinación de habilidades defensivas, velocidad y capacidad ofensiva.

Durante la primera mitad con la sucursal Triple-A, el pelotero boricua dejó estadísticas excepcionales, destacando un promedio al bate de .323, .383 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .562. Su ascenso representa una apuesta de los Reds por el talento joven y podría darle al equipo una nueva pieza para fortalecer su cuadro interior durante la temporada.