MLB: Isaac Paredes suma su nombre a prestigioso club de mexicanos

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Isaac Paredes es de los mexicanos con mejor presente en Grandes Ligas. No es un hecho, aislado, es una continuidad de su ritmo ofensivo desde que debutó en la liga. De hecho, con Astros de Houston está mostrando un gran nivel para entrar en un club de mexicanos en la liga.

Paredes alcanzó los 500 hits en su carrera en MLB; una marca que solo otros 9 peloteros nacidos en México han logrado en la historia. Isaac se une a un selecto grupo que lidera Vinny Castilla con sus 1884 inatrapables en su trayectoria, pero incluso podría seguir subiendo en la lista en 2026.

Top 10 peloteros nacidos en México con más hits en MLB:

Vinny Castilla: 1884 Jorge Orta: 1619 Aurelio Rodríguez: 1570 Bobby Ávila: 1296 Mel Almada: 706 Alex Treviño: 604 Juan Casto: 601 Erubiel Durazo: 547 Rubén Amaro Sr: 505 Isaac Paredes: 500

Isaac en solo 7 temporadas en Las Mayores ha logrado diferentes tops 10 importantes entre mexicanos en la liga: #9 en turnos, #7 en anotadas, #10 en hits, #9 en dobles, #4 en jonrones, #6 en impulsadas, #6 en boletos. Marcas importantes para dejar una huella en MLB.

Isaac Paredes: ¿Qué sigue luego de entrar en el club de los 500 hits?

Isaac Paredes tras alcanzar la marca de 500 hits en Grandes Ligas, tiene como tarea un hito aún más especial. El nacido en Hermosillo está por la labor de alcanzar el top 3 de mexicanos con más cuadrangulares en la historia de la MLB; solo necesita 26 para alcanzar el top.

De hecho, durante esta campaña podría hacerlo si logra una dinámica positiva con Astros de Houston. No está bateando con solidez, pero si está haciendo buenos contactos, es solo cuestión de tiempo para que empiece a dirigir la pelota como quiere en un año clave para su carrera.

Si el equipo empieza a batear con buen ritmo, el mexicano se contagia y empieza un show que nadie va a poder detener. Paredes es de los bateadores con mejor direccionamiento de la pelota. Donde la quiere poner, ahí va y es letal en la caja de bateo.

Números de Isaac Paredes con Astros 2026

Isaac Paredes pese a no tener un gran ritmo de competición, si logra hacer contactos buenos. En esa línea, solo necesita ajustes para empezar a batear son solidez. Astros de Houston lo necesitan, para mejorar a nivel de equipo y lograr un lugar en la postemporada.

Números de Paredes en 2026:

- 55 juegos, 198 turnos, 21 anotadas, 47 hits, 10 dobles, 6 jonrones, 24 impulsadas, 20 boletos, 36 ponches, .237 PRO, .329 OBP, .379 SLG, .708 OPS