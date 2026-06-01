MLB: Estos son los juegos a efectuarse este lunes, 1 de junio

Un nuevo mes y una nueva semana comienza este lunes en la temporada 2026 de las Grandes Ligas y aunque varias franquicias tendrán su día de descanso, igualmente hay duelos interesantes que vale la pena seguir. Por esa razón, te mostraremos cuáles son los desafíos a efectuarse este 1 de junio.
NOTAS RELACIONADAS
Para esta jornada los abridores venezolanos Luinder Ávila y Eduardo Rodríguez se subirán al morrito en busca de una buena apertura. En total, son nueve los desafíos que se llevarán a cabo.
Juegos para hoy en la MLB:
- Tigres de Detroit (Ty Madden) vs Rays de Tampa Bay (Griffin Jax) 6:40 p.m.
- Marlins de Miami (Sandy Alcántara) vs Nacionales de Washington (Cade Cavalli) 6:45 p.m.
- Reales de Kansas City (Luinder Ávila) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 7:10 p.m.
- Medias Blancas de Chicago (David Sandlin) vs Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) 7:40 p.m.
- Gigantes de San Francisco (Landen Roupp) vs Cerveceros de Milwaukee (Shane Drohan) 7:40 p.m.
- Rangers de Texas (Jacob deGrom) vs Cardenales de San Luis (Michael McGreevy) 7:45 p.m.
- Rockies de Colorado (Kyle Freeland) vs Angelinos de Anaheim (José Soriano) 9:38 p.m.
- Dodgers de Los Angeles (Emmet Sheehan) vs Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) 9:40 p.m.
- Mets de Nueva York (Austin Warren) vs Marineros de Seattle (Emerson Hancock) 9:40 p.m.