MLB: Así quedaron los resultados en la jornada dominical

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Durante este domingo finalizó el tercer mes de competencia en las Grandes Ligas, el mes de mayo, y tras lo interesante que estuvo la jornada, te enseñaremos cómo quedaron los resultados a continuación.

Los latinos Juan Soto y Ronald Acuña Jr. se robaron el show, el dominicano con un grand slam y el venezolano con su quinto vuelacercas en los últimos cuatro desafíos.

Resultados MLB:

- Azulejos de Toronto 5-9 Orioles de Baltimore

- Padres de San Diego 2-4 Nacionales de Washington

- Mellizos de Minnesota 3-9 Piratas de Pittsburgh

- Angelinos de Anaheim 2-5;Rays de Tampa Bay

- Marlins de Miami 1-10 Mets de Nueva York

- Bravos de Atlanta 4-6 Rojos de Cincinnati

- Medias Rojas de Boston 9-4 Guardianes de Cleveland

- Tigres de Detroit 1-2 Medias Blancas de Chicago

- Cerveceros de Milwaukee 2-0 Astros de Houston

- Reales de Kansas City 3-6 Rangers de Texas

- Gigantes de San Francisco 19-6 Rockies de Colorado

- Yankees de Nueva York 13-8 Atléticos de Oakland

- Phillies de Philadelphia 1-9 Dodgers de Los Angeles

- Cascabeles de Arizona 2-3 Marineros de Seattle

- Cachorros de Chicago 1-5 Cardenales de San Luis.