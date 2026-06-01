MLB: Así quedaron los resultados en la jornada dominical

Durante este domingo finalizó el tercer mes de competencia en las Grandes Ligas, el mes de mayo, y tras lo interesante que estuvo la jornada, te enseñaremos cómo quedaron los resultados a continuación.
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Los latinos Juan Soto y Ronald Acuña Jr. se robaron el show, el dominicano con un grand slam y el venezolano con su quinto vuelacercas en los últimos cuatro desafíos.
Resultados MLB:
- Azulejos de Toronto 5-9 Orioles de Baltimore
- Padres de San Diego 2-4 Nacionales de Washington
- Mellizos de Minnesota 3-9 Piratas de Pittsburgh
- Angelinos de Anaheim 2-5;Rays de Tampa Bay
- Marlins de Miami 1-10 Mets de Nueva York
- Bravos de Atlanta 4-6 Rojos de Cincinnati
- Medias Rojas de Boston 9-4 Guardianes de Cleveland
- Tigres de Detroit 1-2 Medias Blancas de Chicago
- Cerveceros de Milwaukee 2-0 Astros de Houston
- Reales de Kansas City 3-6 Rangers de Texas
- Gigantes de San Francisco 19-6 Rockies de Colorado
- Yankees de Nueva York 13-8 Atléticos de Oakland
- Phillies de Philadelphia 1-9 Dodgers de Los Angeles
- Cascabeles de Arizona 2-3 Marineros de Seattle
- Cachorros de Chicago 1-5 Cardenales de San Luis.