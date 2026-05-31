MLB: Keider Montero lanzó una joya ante los Medias Blancas

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador derecho de los Tigres de Detroit, Keider Montero, ofreció una exhibición de control y eficiencia frente a la ofensiva de los Medias Blancas de Chicago, trabajando seis entradas en blanco que pusieron a su equipo en una posición inmejorable para obtener la victoria. Sin embargo, lo que debió ser una tarde redonda terminó en una decisión amarga tras una gestión cuestionable del mánager A.J Hinch.

Montero completó 6.0 entradas de labor, permitiendo únicamente dos imparables y propinando cuatro ponches. Lo más destacado de su presentación fue la ausencia total de bases por bolas, demostrando una madurez poco habitual al enfrentar a los bateadores contrarios. Con apenas 65 lanzamientos totales, de los cuales 46 fueron strikes, el serpentinero mantenía un ritmo arrollador que sugería un dominio absoluto para extender su salida.

A pesar de la impecable actuación, el cuerpo técnico decidió retirar a Montero después de solo 65 pitcheos. Esta cifra marca un hito en su historial reciente, siendo la menor cantidad de envíos en una apertura desde el 15 de septiembre de 2024, cuando apenas acumulaba experiencia en su tercera aparición como abridor en las Grandes Ligas.

La lógica del juego indicaba que Montero tenía las condiciones físicas y el comando necesario para intentar el séptimo tramo. Esta incertidumbre se transformó rápidamente en frustración cuando el relevista Drew Anderson ingresó al montículo y permitió un par de carreras, echando por tierra la posibilidad de triunfo para el abridor y sentenciando un resultado de no decisión para el venezolano.

El futuro de Montero en la rotación

Más allá del amargo desenlace ante Chicago, el balance para Keider Montero sigue siendo positivo. Su efectividad actual de 3.69 y un WHIP de 1.00 reflejan la consistencia que ha logrado consolidar en la presente temporada. La capacidad de trabajar profundo con un conteo tan bajo de pitcheos es un activo valioso que cualquier rotación de Grandes Ligas desea explotar al máximo.