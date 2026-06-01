MLB: Mira cómo queda la tabla de posiciones tras culminar el mes de mayo

Meridiano

Lunes, 01 de junio de 2026 a las 06:05 am

Bravos de Atlanta cerró esta etapa como el mejor equipo de Las Mayores 

Una nueva etapa culminó este domingo, 31 de mayo, en Las Mayores tras cumplirse un poco más del primer tercio de la campaña regular y por lo tanto, chequearemos cómo van las cosas en la tabla de posiciones.

Los Bravos de Atlanta iniciaron con muy buen ritmo la zafra y cerraron este periodo siendo el único conjunto que ya tiene sus primeras 40 victorias.

Así marchan las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (40-20)
  2. Nacionales de Washington (31-29)
  3. Phillies de Philadelphia (30-29)
  4. Mets de Nueva York (26-33).
  5. Marlins de Miami (26-34).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (35-21)
  2. Cardenales de San Luis (31-26)
  3. Cachorros de Chicago (32-28)
  4. Piratas de Pittsburgh (32-28)
  5. Rojos de Cincinnati (30-28).

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (38-21)
  2. Padres de San Diego (32-26)
  3. Cascabeles de (31-27)
  4. Gigantes de San Francisco (23-36)
  5. Rockies de Colorado (22-38).

Así marchan las posiciones en la Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (36-20)
  2. Yankees de Nueva York (36-23)
  3. Azulejos de Toronto (29-31)
  4. Orioles de Baltimore (28-32)
  5. Medias Rojas de Boston (25-33).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (34-27)
  2. Medias Blancas de Chicago (32-27)
  3. Mellizos de Minnesota (27-33)
  4. Reales de Kansas City (22-37)
  5. Tigres de Detroit (22-38).

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (31-29)
  2. Atléticos (28-31)
  3. Rangers de Texas (28-31)
  4. Astros de Houston (27-34)
  5. Angelinos de Anaheim (23-37).

