MLB: Mira cómo queda la tabla de posiciones tras culminar el mes de mayo

Suscríbete a nuestros canales
Una nueva etapa culminó este domingo, 31 de mayo, en Las Mayores tras cumplirse un poco más del primer tercio de la campaña regular y por lo tanto, chequearemos cómo van las cosas en la tabla de posiciones.
NOTAS RELACIONADAS
Los Bravos de Atlanta iniciaron con muy buen ritmo la zafra y cerraron este periodo siendo el único conjunto que ya tiene sus primeras 40 victorias.
Así marchan las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (40-20)
- Nacionales de Washington (31-29)
- Phillies de Philadelphia (30-29)
- Mets de Nueva York (26-33).
- Marlins de Miami (26-34).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (35-21)
- Cardenales de San Luis (31-26)
- Cachorros de Chicago (32-28)
- Piratas de Pittsburgh (32-28)
- Rojos de Cincinnati (30-28).
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (38-21)
- Padres de San Diego (32-26)
- Cascabeles de (31-27)
- Gigantes de San Francisco (23-36)
- Rockies de Colorado (22-38).
Así marchan las posiciones en la Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (36-20)
- Yankees de Nueva York (36-23)
- Azulejos de Toronto (29-31)
- Orioles de Baltimore (28-32)
- Medias Rojas de Boston (25-33).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (34-27)
- Medias Blancas de Chicago (32-27)
- Mellizos de Minnesota (27-33)
- Reales de Kansas City (22-37)
- Tigres de Detroit (22-38).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (31-29)
- Atléticos (28-31)
- Rangers de Texas (28-31)
- Astros de Houston (27-34)
- Angelinos de Anaheim (23-37).
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER