MLB: Cristopher Sánchez con nuevo hito personal en su carrera

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Cristopher Sánchez se ha convertido en uno de los lanzadores más importantes de la temporada de Grandes Ligas. Su desempeño, su ritmo y su capacidad para ponchar lo convierten en élite. En ese contexto, alcanzó un hito importante en su carrera con Phillies de Philadelphia.

Sánchez superó la barrera de los 600 ponches en su carrera; situando con 604 en lo que va de campaña 2026. El lanzador de 29 años está desarrollando la mejor campaña de su carrera y ahora ya tiene un hito más con Phillies. Esto lo coloca como la cara del pitcheo en la franquicia.

Su capacidad para dominar a los bateadores rivales ha alcanzado un nuevo nivel de eficiencia impresionante. Cada salida al montículo se ha convertido en una oportunidad para ampliar sus registros personales; reflejando una madurez competitiva que lo posiciona como referente en la liga.

Cristopher Sánchez: ¿Cuántos ponches tendrá al finalizar la temporada 2026?

Cristopher Sánchez va con un ritmo demoledor en la temporada 2026 de Grandes Ligas a nivel de ponches. En 12 apertura de lo que va de campaña registra 95 abanicados, esto significa que tiene una taza de 7.91 ponches por encuentro. Siendo una marca demoledora para 2026.

Ahora bien, si esto lo llevamos a 32 aperturas (es lo que proyecta para 2026 si se mantiene sano) lo que podría registrar sería brutal para su carrera. Ya que tendría al finalizar la temporada regular un total de 253 ponches. La marca más alta en su carrera en Las Mayores.

Aunque sostener este ritmo exige un gran esfuerzo físico, la eficiencia mecánica que ha demostrado le otorga las herramientas necesarias para lograrlo. Cada apertura es una joya de pitcheo y con el apoyo ofensivo del equipo logra trabajar con más tranquilidad en cada entrada.

Números de Cristopher Sánchez con Phillies en 2026

Cristopher Sánchez es el as de rotación de Phillies de Philadelphia y sus números solo lo confirman. El dominicano gracias a su gran ritmo está peleando desde ya por el Cy Young de Liga Nacional, un premio que no logró en 2025, pero que se ve como favorito para 2026.

Números de Sánchez en 2026:

- 12 juegos, 12 aperturas, 6-2, 1.47 ERA, 79.1 entradas, 73 hits, 13 carreras limpias, 3 jonrones, 16 boletos, 95 ponches, 1.12 WHIP