MLB: Luis Torrens despierta con el madero y se consolida a la ofensiva con Mets

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Además del Grand Slam de Juan Soto para consolidar la victoria de New York Mets (10x1) ante Miami Marlins, Luis Torrens fue el encargado de producir dos carreras fundamentales para comenzar a encaminar la conquista de su equipo desde el Citi Field, en la jornada de este domingo 31 de mayo.

El pelotero venezolano cerró el mes mostrando una mejor versión ofensiva y aportando de manera decisiva en momentos importantes del mencionado encuentro, donde los metropolitanos completaron la barrida en tres duelos sobre la franquicia de la Florida.

Tras su vuelta a la alineación por la tropa de Carlos Mendoza, el receptor terminó la jornada bateando de 3-2, con una carrera anotada y dos impulsadas, números que le permitieron elevar su promedio ofensivo a .215 durante la temporada 2026. Su producción fue fundamental para que los Mets mantuvieran el control del compromiso y ampliaran la diferencia en el marcador.

Luis Torrens mejora sus números en MLB 2026

La conexión más importante de Torrens llegó en la quinta entrada, cuando aprovechó un lanzamiento del relevista Calvin Faucher para conectar un imparable productor de dos carreras. El batazo llevó al plato a dos compañeros y colocó el marcador 5-1 a favor de Nueva York, una ventaja que resultó determinante para encaminar el triunfo de los metropolitanos.

El nativo de Valencia ha destacado como uno de los receptores más defensivos desde que dice presente en Las Mayores. El pelotero criollo necesita de la producción ofensiva para consolidarse dentro de la alineación de Nueva York, que están urgidos de victorias y de protagonismo de sus jugadores para comenzar a levantar en el resto de la zafra.

Tras su notable participación en la reciente cartelera en la Gran Carpa, el receptor mantiene estadísticas de .215 de average, 20 hits, 13 remolcadas, nueve anotaciones y un OPS de .567 en 93 apariciones al plato.