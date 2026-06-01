MLB: Ronald Acuña Jr. logra una hazaña que no conseguía desde su año de MVP

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Ronald Acuña Jr. finalmente ha despertado, y parece estar de regreso a su mejor nivel ofensivo, ese que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de las Grandes Ligas en los úlitmos años. Este domingo 31 de mayo, el criollo tuvo una nueva actuación fenomenal ante los Rojos de Cincinnati, para oficialmente estar encendido.

El oriundo de La Sabana se fue de 3-2 ante los Rojos, con su séptimo cuadrangular de la temporada 2026, para así llegar a nada más y nada menos que cuatro encuentros consecutivos con al menos un batazo de vuelta completa, período en el que acumula cinco jonrones, por lo que finalmente ha podido desatar su tan característico poder.

Además, esta racha se vuelve más impresionante cuando, al revisar, nos damos cuenta de que Ronald Acuña Jr. no tenía una seguidilla de este estilo desde su temporada de MVP de la Liga Nacional, lo que permite valorar mejor el gran momento que atraviesa.

Ronald Acuña Jr. y una racha poco vista

Y es que, en efecto, la última vez que Ronald Acuña Jr. logró conectar cuadrangulares por al menos cuatro encuentros consecutivos fue entre el 14 y el 17 de mayo de 2023, año en el que fue Jugador Más Valioso de la Liga Nacional con el uniforme de los Bravos de Atlanta.

La "Bestia" ha logrado al menos cuatro juegos seguidos con vuelacercas en cuatro ocasiones en su carrera, y su mejor marca es de cinco compromisos al hilo, algo que logró entre el 11 y el 14 de agosto de 2018, durante su año de novato en el beisbol de las Grandes Ligas.

Gracias a este fenomenal momento, Ronald Acuña Jr. ya batea para .253 en 2026, con un buen OPS de .821, además de siete vuelacercas, 21 carreras impulsadas, 17 extrabases y 12 bases robadas, por lo que poco a poco se encamina a tener otra temporada fantástica para sus estándares.