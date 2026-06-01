MLB: Luis Arráez fue el mejor bateador de la Liga Nacional en mayo

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Luis Arráez oficialmente está de regreso a su mejor versión. El infielder venezolano se ha visto totalmente beneficiado por su llegada a los Gigantes de San Francisco, y luego de un 2025 "complicado" para sus altos estándares, parece finalmente estar de vuelta al nivel al que había acostumbrado a sus seguidores durante años anteriores.

La "Regadera" está siendo precisamente eso para su equipo, una auténtica regadera de hits. El criollo ha podido realizar contactos exitosos con suma frecuencia, lo que lo coloca entre los líderes en inatrapables en todo el beisbol, y lo pone en una buena posición para pelear por el título de bateo de la Liga Nacional.

De hecho, si revisamos los números, podremos darnos cuenta de que Luis Arráez fue el bateador con mejor promedio del "Viejo Circuito" durante todo el mes de mayo, período de tiempo en el que estuvo realmente intratable y con un nivel sumamente competitivo, que ayudó un montón a su equipo.

El gran mayo de Luis Arráez

En el mes de mayo, Luis Arráez le demostró a los Gigantes de San Francisco y a su enorme fanaticada lo que es capaz de hacer cuando se para en una caja de bateo. En 26 compromisos y 116 apariciones al plato (100 turnos oficiales), el venezolano dejó promedio de .340, el mejor de la Liga Nacional en este mes, y el segundo mejor de las Grandes Ligas.

El oriundo de San Felipe conectó 34 inatrapables, de los cuales 10 fueron extrabases, además de sumar sus primeros dos cuadrangulares de la temporada 2026. También acumuló 12 carreras remolcadas, 18 anotadas e incluso una base robada.

Gracias a lo hecho en el mes de mayo, Luis Arráez batea ahora para .321 en la presente campaña, gracias a 70 hits en 218 turnos al bate. El jugador de los Gigantes de San Francisco registra 23 remolcadas, .785 de OPS y 2.0 de WAR, gracias a unas capacidades defensivas que también han sido de élite.