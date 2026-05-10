MLB: Junior Caminero cerca del top histórico en la esquina caliente

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Junior Caminero es uno de los peloteros con mayor presente y futuro en Grandes Ligas. En su primer año de competición demostró que tiene lo necesario para ser la figura de Rays de Tampa Bay. Gracias a su desempeño está cerca de un top 3 histórico antes de los 23 años.

Caminero a sus 22 años registra 62 cuadrangulares en su carrera con Rays. Esto lo convierte en el 5to tercera base con más jonrones en la historia de la MLB antes de los 23 años. Un registro impresionante para un pelotero que está llamado a marcar una época en Las Mayores.

Top 5 terceras bases con más HR antes de los 23 años:

Eddie Matthews: 112 HR Bob Horner: 91 HR Manny Machado: 68 HR Rafael Devers: 63 HR Junior Caminero: 62 HR

Si el pelotero dominicano mantiene el ritmo podría alcanzar el top 3 histórico, incluso lograr ser el jugador con más jonrones antes de sus 23 años. Caminero está llamado a marcar una época dorada como Manny Ramírez, David Ortiz o incluso Albert Pujols, gracias a su talento.

Junior Caminero es una realidad en Grandes Ligas

Junior Caminero se consolidó como una estrella tras su explosiva campaña de 2025 en MLB. Sus registros: 159 hits, 45 cuadrangulares y 110 remolcadas confirmaron que posee un lugar especial en la liga; demostrando una madurez ofensiva impropia para su corta edad.

Su estilo en la caja de bateo evoca directamente el dominio de leyendas como Manny Ramírez por su enfoque técnico. Caminero ejecuta un plan de bateo inquebrantable que garantiza resultados constantes; emulando la disciplina de los grandes referentes históricos de su país.

Aunque su trayectoria apenas comienza, el antesalista da pasos firmes para convertirse en la nueva cara dominicana de Grandes Ligas. Su ascenso es innegable, todo mientras establece un estándar de excelencia que lo proyecta hacia la cima del estrellato mundial.

Números de Junior Caminero con Rays de Tampa Bay en 2026

Junior Caminero está imparable durante esta temporada, no está conectando cuadrangulares con regularidad; pero sí está logrando hacer contacto sólido para producir carreras y eso termina siendo importante para el objetivo de Rays de Tampa Bay en 2026.

Números de Caminero en 2026:

- 38 juegos, 143 turnos, 23 anotadas, 36 hits, 3 dobles, 10 jonrones, 18 impulsadas, 20 boletos, 27 ponches, .252 PRO, .341 OPB, .483 SLG, .824 OPS