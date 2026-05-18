Los Tampa Bay Rays son los primeros con 30 victorias en la Liga Americana

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La temporada 2026 de la Major League Baseball (MLB) ha completado su primer cuarto de calendario y hay un equipo que circula a velocidad de crucero en el "Joven Circuito". Los Tampa Bay Rays han reclamado oficialmente el estatus de vanguardia al convertirse en la primera franquicia de la Liga Americana en cruzar la emblemática barrera de los 30 triunfos.

La histórica victoria número 30 llegó la tarde de este domingo en el Tropicana Field, escenario donde los Rays se impusieron con pizarra de 6-3 ante sus vecinos de estado, los Miami Marlins, para adjudicarse además la serie particular.

Aunque el encuentro comenzó con turbulencias (con los de Tampa en desventaja de 2-1 tras el primer tercio), la ofensiva local reaccionó con contundencia en la parte baja del cuarto episodio. Un triple remolcador de tres carreras por parte del campocorto Taylor Walls volteó el marcador de manera definitiva. La exhibición de poder fue complementada por cuadrangulares solitarios del cubano Yandy Díaz y el prospecto dominicano Junior Caminero, mientras que el lanzador Drew Rasmussen amarró el triunfo desde la lomita para colocar su récord personal en 4-1.

Con este resultado, los dirigidos por Kevin Cash ostentan una foja de 30 victorias y solo 15 derrotas (.667 de porcentaje de victorias), erigiéndose como el listón a seguir en la Liga Americana. Su rendimiento adquiere un mérito superior al considerar que habitan en la División Este, históricamente catalogada como la más implacable del béisbol organizado.

Actualmente, los Rays sostienen un intenso pulso por el liderato divisional con los New York Yankees (28-19), mientras que escuadras de la talla de los Toronto Blue Jays (21-25) y los Baltimore Orioles (21-26) han quedado rezagadas a una distancia considerable en este tramo inicial de la campaña regular.

Las claves: Pitcheo histórico y solidez en casa

El éxito tempranero de los Rays en este 2026 no es obra de la casualidad. Los analistas apuntan a un rendimiento monticular que está rozando marcas históricas: recientemente, el staff de lanzadores de Tampa Bay emuló una gesta de la "Era Divisional" (desde 1969) al permitir escasas carreras en un tramo de 16 encuentros, una consistencia en el pitcheo que históricamente garantiza boletos a la postemporada.

A esto se suma el fortín en el que se ha transformado el Tropicana Field tras su reapertura este año. Los Rays registran una impresionante marca de 16-5 jugando ante su público, un factor diferencial que les ha permitido marcar el paso en las Mayores y enviar un aviso de autoridad al resto de las franquicias que aspiran a la Serie Mundial.