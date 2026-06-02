MLB: Juan Soto lidera la ofensiva de los Mets de Nueva York

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas está entrando en una etapa decisiva y pocos bateadores están generando tanto impacto ofensivo como Juan Soto. El jardinero de los Mets de Nueva York ha elevado su nivel en las últimas semanas y se ha convertido en una de las figuras más determinantes de la Liga Nacional desde su regreso de la lista de lesionados.

Cada vez que se presenta en la caja de bateo, el pelotero de 27 años transmite la sensación de que algo importante puede ocurrir y no es para menos. Su disciplina en el plato, combinada con su poder y capacidad para producir carreras, está marcando diferencias en una ofensiva de los Mets que necesita de sus principales estrellas para mantenerse competitiva, con la finalidad de pelear por un puesto en la postemporada.

Juan Soto - MLB

Los números recientes explican perfectamente por qué el dominicano está siendo uno de los peloteros más comentados de las últimas semanas. En sus 15 juegos más recientes registra un promedio de bateo de .352, acompañado por ocho cuadrangulares, 16 carreras impulsadas y un impresionante porcentaje de slugging de .796.

Estas estadísticas reflejan mucho más que una simple buena racha. Soto está conectando la pelota con autoridad hacia todos los sectores del terreno y aprovechando al máximo cada oportunidad de producción. Su capacidad para combinar contacto de calidad con poder de élite ha sido una de las claves del éxito ofensivo de Nueva York durante este tramo de la temporada.

Finalmente, si mantiene este nivel en lo que resta de temporada, Juan Soto no solo continuará siendo el referente ofensivo de los Mets, sino que también fortalecerá su candidatura para pelear por el MVP en la Liga Nacional.