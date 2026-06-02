MLB: ¿Cuántos ponches puede lograr Cam Schlitter en su salida contra Cleveland?

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La jornada del martes 2 de junio presenta una interesante oportunidad para seguir de cerca a uno de los lanzadores más consistentes de los Yankees de Nueva York en la temporada 2026. El derecho Cam Schlittler será el encargado de abrir el juego frente a los Guardianes de Cleveland en Yankee Stadium para comenzar una nueva semana en su calendario.

A sus 25 años, el lanzador ha mostrado una notable jerarquía sobre el montículo. Sus actuaciones durante la campaña lo han convertido en una pieza confiable dentro de la rotación neoyorquina, especialmente gracias a su habilidad para acumular ponches y limitar el contacto sólido de los adversarios, características que lo tienen entre los mejores de la Gran Carpa.

Cam Schlittler - MLB

Los números respaldan el buen momento del serpentinero. En sus 12 salidas de la temporada suma 81 ponches, una cifra que refleja su efectividad y capacidad para generar swings fallidos. Su distribución de ponches por apertura ha sido de 8, 7, 7, 8, 6, 5, 8, 4, 6, 9, 7 y 6, respectivamente.

Al analizar estos registros, se observa que Schlittler ha superado la barrera de los seis ponches en varias ocasiones y rara vez se ha alejado demasiado de ese rango. De hecho, su promedio actual se ubica cerca de los siete ponches por presentación, una tendencia que resulta clave al momento de proyectar su desempeño frente a Cleveland.

Además, lanzar en casa y llegar con confianza después de una serie de actuaciones sólidas son factores que podrían jugar a su favor durante la noche del martes y darles una nueva victoria a su franquicia, que se mantiene en la pelea por el primer lugar de la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, tomando en cuenta su historial reciente y la consistencia mostrada en 2026, una proyección razonable sitúa a Cam Schlittler entre seis y ocho ponches Por ello, la línea de más de 6 ponches aparece como una de las opciones más atractivas para los fanáticos del mejor beisbol del mundo.