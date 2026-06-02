MLB: Eduardo Rodríguez vuelve a demostrar que es un lanzador de calidad

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Eduardo Rodríguez vive un 2026 realmente formidable. El serpentinero criollo ha vivido una transformación en su nivel de juego desde la Gran Final del Clásico Mundial de Beisbol, en donde dominó a placer a la toletería de Estados Unidos, y ha logrado trasladar con éxito ese nivel hasta la temporada de las Grandes Ligas.

Este lunes 1 de junio, el zurdo volvió a la acción para su apertura número 12 de la campaña, al recibir en casa, el Chase Field de Arizona, a los Dodgers de Los Ángeles, en lo que representaba sin duda un desafío sumamente complicado para él, pero también una bonita prueba para reafirmar lo que ha mostrado en el año.

De manera sensacional, Eduardo Rodríguez se volvió a hacer gigante en la lomita, al dominar a los Dodgers en seis entradas completas de acción, en las que permitió solamente cinco inatrapables y una carrera limpia, además de recetar tres ponches, para lograr una nueva salida de calidad que lo sigue ayudando colocar su nombre entre los mejores pitchers de la historia de Venezuela.

Eduardo Rodríguez muestra su calidad

Con gran dominio de sus lanzamientos, y con mucha tranquilidad, Eduardo Rodríguez logró silenciar casi por completo a la ofensiva de los Dodgers de Los Ángeles este lunes 1 de junio, para afianzarse como uno de los mejores brazos de la Liga Nacional en lo que va de zafra.

Rodríguez logró su séptima salida de calidad de 2026, para colocarse a tan solo dos de las que logró en sus 29 aperturas de 2025, lo que demuestra la sensacional evolución que ha tenido en los últimos meses de su carrera.

Además, por si fuera poco, Eduardo Rodríguez llegó a 106 aperturas de calidad en su carrera en Las Mayores, por lo que está a tan solo cuatro de igualar la marca de 110 de Kelvim Escobar, quien ocupa el noveno lugar histórico entre serpentineros de nuestro país. Sin duda, "E-Rod" parece decidido a hacer historia.