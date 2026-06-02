MLB: Ronald Acuña Jr. a las puertas de otro récord nunca antes visto

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Ronald Acuña Jr. vuelve a estar a las puertas de una marca histórica en las Grandes Ligas. La estrella venezolana de los Bravos de Atlanta llega al encuentro de este martes necesitando apenas un cuadrangular más para alcanzar un doble récord que ningún otro pelotero venezolano ha conseguido en la MLB.

Actualmente acumula cuatro juegos consecutivos conectando jonrones y atraviesa uno de los mejores momentos ofensivos de la temporada, siendo el único en la historia de Las Mayores en coleccionar al menos cinco cuadrangulares, cuatro bases robadas y cuatro boletos recibidos en un lapso de cuatro partidos.

Ronald Acuña Jr. busca repetir racha de cinco juegos con jonrón

La racha coloca a Acuña Jr. a un paso de igualar la marca de cinco encuentros seguidos con vuelacercas, un registro que comparte un selecto grupo de figuras venezolanas como Richard Hidalgo, Bob Abreu, Melvin Mora, José Castillo, Odúbel Herrera, Eugenio Suárez, José Altuve y Salvador Pérez.

Sin embargo, el jardinero de Atlanta podría convertirse en el primer venezolano en alcanzar esa cifra en dos ocasiones distintas, luego de haberlo logrado por primera vez durante su temporada de Novato del Año en 2018. Su producción ofensiva ha sido determinante para los Bravos y refleja el nivel superlativo que ha mostrado desde su regreso al terreno de juego.

Después de superar recientemente una lesión, el venezolano parece haber recuperado su mejor versión. Desde su reincorporación al roster de Atlanta en mayo, sus números ofensivos han dado un salto considerable y ahora tendrá la oportunidad de seguir ampliando su legado frente a su afición en el Truist Park. Si conecta otro jonrón ante los Azulejos de Toronto, el jardinero volverá a inscribir su nombre en los libros de historia del béisbol venezolano y de las Grandes Ligas.