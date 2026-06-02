MLB: Así se disputará la jornada de este martes, 2 de junio

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Todo está listo para que continúe la acción en este comienzo del mes de junio en el mejor beisbol del mundo y por ende, es importante repasar cuáles son los desafíos que se llevarán a cabo este martes, 2 de junio.

Todas las novenas regresarán a la acción, luego de una jornada del día lunes con solamente nueve compromisos. El primer duelo iniciará a las 6:40 p.m. (hora venezolana) y el último a las 9:40 p.m.

Juegos para hoy en la MLB:

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Rays de Tampa Bay (Steven Matz) 6:40 p.m.

- Padres de San Diego (Randy Vasquez) vs Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) 6:40 p.m.

- Orioles de Baltimore (Shane Baz) vs Medias Rojas de Boston (Connerly Early) 6:45 p.m.

- Marlins de Miami (Lake Bachar) vs Nacionales de Washington (Miles Mikolas) 6:45 p.m.

- Guardianes de Cleveland (Joey Cantillo) vs Yankees de Nueva York (Cam Schlittler) 7:05 p.m.

- Reales de Kansas City (Noah Cameron) vs Rojos de Cincinnati (Andrew Abbott) 7:10 p.m.

- Azulejos de Toronto (Kevin Hausmann) vs Bravos de Atlanta (Bryce Elder) 7:15 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Davis Martin) vs Mellizos de Minnesota (Connor Prielipp) 7:40 p.m.

- Gigantes de San Francisco (Trevor McDonald) vs Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) 7:40 p.m.

- Rangers de Texas (Nathan Eovaldi) vs Cardenales de San Luis (Dustin May) 7:45 p.m.

- Atléticos de Oakland (Gage Jump) vs Cachorros de Chicago (Jameson Taillon) 8:05 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Bubba Chandler) vs Astros de Houston (Mike Burrows) 8:10 p.m.

- Rockies de Colorado (Tomoyuki Sugano) vs Angelinos de Anaheim (Grayson Rodríguez) 9:38 p.m.

- Dodgers de Los Angeles (Eric Lauer) vs Cascabeles de Arizona (Michael Soroka) 9:40 p.m.

- Mets de Nueva York (Jonah Tong) vs Marineros de Seattle (Logan Gilbert) 9:40 p.m.