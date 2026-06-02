MLB: Jacob deGrom consigue el centenar de triunfos con una notable actuación

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A pesar de tener una carrera truncada por las lesiones, Jacob deGrom ha sabido mantenerse en la élite entre los abridores de Las Mayores, cuando está sano y aunque ya es veterano, acaba de conseguir un registro importante en la carrera de cualquier lanzador.

El abridor derecho guío el triunfo de Rangers de Texas por la mínima 2 carreras ante Cardenales de San Luis en un gran duelo de pitcheo que protagonizó con Michael McGreevy para alcanzar su triunfo número 100 de por vida en las Grandes Ligas.

Jacob deGrom lanza en blanco contra San Luis

deGrom logró lanzar un total de cinco tramos, en los cuales no permitió anotaciones y lo más impresionante fue su comando, regalando apenas un pasaporte.

Aunado a eso, le conectaron cuatro imparables y lo mejor de la noche para él, retiró a ocho contrarios por la vía de la vergüenza. Jacob también logró nivelar su balance en este 2026 (4-4) y sumar el centenar de victorias.

De esos 100 triunfos, 18 los consiguió con la novena de Texas y el resto (82) con subes organización, los Mets de Nueva.

Así quedan los registros de Jacob deGrom en la campaña