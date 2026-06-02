MLB: Luinder Ávila se destaca en su regreso como abridor

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Después de coronarse campeón del mundo, Luinder Ávila recibió una sola oportunidad para ser abridor en los Reales de Kansas City y posteriormente, pasó al bullpen hasta este lunes, 1 de junio, donde recibió una nueva oportunidad por parte de su novena, sabiendo aprovecharla de la mejor manera.

La organización de Kansas City cortó una mala racha guiados del dominio del venezolano y de una poderosa ofensiva, para derrotar a los Rojos de Cincinnati con pizarra final de 9 carreras por 2.

Luinder Ávila se luce en el morrito

Pasaron nueve presentaciones para que Ávila tuviera otra vez que empezar el choque en el montículo y vaya que empezó el mes de junio con el pie derecho.

El lanzador derecho maniató a lo bates de Cincinnati durante cinco entradas completas, en las que solamente permitió una anotación, le conectaron apenas dos indiscutibles, retiró a cinco rivales por la vía del ponche y regaló cuatro boletos, lo que fue el único impedimento para que su brillante actuación fue más larga. De esta manera, el venezolano consiguió su primera victoria de la campaña.

Así quedaron las estadísticas de Luinder Ávila