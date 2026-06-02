Tensión laboral en las Grandes Ligas: Harper prioriza a los aficionados frente al inminente conflicto

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Bryce Harper, figura de los Philadelphia Phillies y voz influyente entre los peloteros, expresó su profunda preocupación por las actuales negociaciones laborales en las Grandes Ligas. El dos veces Jugador Más Valioso advirtió sobre el grave peligro de comprometer la próxima temporada de 2027.

En declaraciones emitidas el domingo desde el Dodger Stadium, Harper enfatizó la necesidad absoluta de mantener el crecimiento comercial del béisbol; y agregó que un paro prolongado "sería devastador".

"Debemos llegar a un acuerdo antes de que todo esto suceda. Hay muchas otras cosas que hacer además de ver béisbol hoy en día", sentenció con contundencia. "Nuestro deporte está en una excelente posición para triunfar, y no podemos perder ese impulso, ni los jugadores ni los dueños", aseguró el primera base.

Harper también defendió el modelo económico actual, utilizando a los campeones defensores, Los Angeles Dodgers, como el ejemplo perfecto de una franquicia bien estructurada. Señaló que el éxito angelino no se debe solo a sus recursos millonarios, sino a un excelente sistema de desarrollo en ligas menores que otros no logran replicar.

El sindicato rechaza contundentemente el límite salarial

Por su parte, la Asociación de Jugadores de la MLB (MLBPA) mantiene una postura diametralmente opuesta a la de los propietarios de las 30 franquicias. Mientras el gremio busca mejorar el salario mínimo y los umbrales de impuestos, la liga propone un estricto tope y mínimo salarial, similar al hockey.

Esta iniciativa de los dueños incluye un sistema de reparto de ingresos al 50/50, una idea que ha encendido las alarmas en el vestuario. Bruce Meyer, director ejecutivo interino del sindicato, respondió recordando el desastre de la huelga de 1994, la cual provocó la dolorosa cancelación de la Serie Mundial.

El sindicato también se opone firmemente al propuesto sistema de depósito en garantía sobre los ingresos directos de los peloteros. Los jugadores temen ceder parte de sus ganancias si la liga no alcanza sus proyecciones anuales, un escenario perjudicial que ya experimentaron los atletas en la NBA.

Para fortalecer su posición negociadora, la directiva sindical confía plenamente en la unidad inquebrantable de sus miembros de cara al inminente cierre patronal.

El argumento de la liga y la disparidad del diamante

Rob Manfred, comisionado de la MLB, sostiene que el tope inicial de 245,3 millones de dólares busca complacer a los aficionados de mercados más pequeños. La liga argumenta que este sistema equilibrará la balanza, recordando en un documento oficial que ninguna franquicia de mercado pequeño ha ganado desde 2015.

Bajo este polémico esquema económico, 12 equipos estarían obligados a aumentar sus nóminas conjuntas en 617 millones de dólares. Como contraparte, ocho franquicias de alto gasto tendrían que recortar drásticamente sus presupuestos, sumando una reducción de 578 millones para cumplir con las nuevas normativas.

Sin embargo, el desarrollo de la actual temporada contradice el argumento de que el dinero garantiza victorias automáticas. Franquicias altamente inversoras como los Red Sox, Mets y Astros han quedado rezagadas, mientras que clubes con nóminas bajas como Guardians, Rays y Brewers lideran las clasificaciones.