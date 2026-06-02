MLB: Francisco Álvarez sorprende a todos en Nueva York con su recuperación en tiempo récord

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Los Mets de Nueva York inician el mes de junio con altas expectativas respecto a Francisco Álvarez. Y es que, según la propia organización, el receptor venezolano podría ser activado de la lista de lesionados mucho antes de lo previsto.

No se lo creen en Nueva York

Como muchos recordarán, el guatireño debió pasar por el quirófano el 14 de mayo para reparar un desgarro en el menisco de la rodilla derecha. En principio, la planificación era unas ocho semanas de reposo absoluto, pero de manera casi milagrosa las cosas han tomado un giro muy en favor del pelotero.

En días recientes se vio a un Francisco Álvarez muy activo en el Citi Field, realizando lanzamientos a las bases desde su posición de receptor, corriendo sin sentir molestias y tomando prácticas de bateo. Ante esto, el staff médico ya lo autorizó a iniciar su rehabilitación en Liga Menores.

"Así es Francisco. Este chico es increíble. El plan es que vaya a Triple-A para empezar su rehabilitación. Solo dos semanas después de operarse. Es prácticamente increíble", confesó Carlos Mendoza, manager del conjunto neoyorquino.

Por lo pronto, el venezolano deberá afrontar actuaciones como receptor en juegos consecutivos. Si todo se desarrolla de muy buena manera y no sufre alguna recaída, el nuevo plan apuntaría a activarlo de la lista de lesionados en algún punto de la segunda semana de junio.

Números de Francisco Álvarez en la temporada 2026 de la MLB