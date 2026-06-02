MLB: Así quedaron los resultados en la primera jornada de junio

Suscríbete a nuestros canales

El mes de junio comenzó a punta de beisbol del mejor nivel y luego de Los recientes choques, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.

En esta ocasión, los protagonistas fueron los lanzadores, principalmente los abridores venezolanos: Luinder Ávila sumó su primer triunfo del torneo y Eduardo Rodríguez aceptó una sola anotación en seis tramos completos ante la peligrosa ofensiva de Dodgers de Los Angeles.

Resultados de la MLB:

- Tigres de Detroit 10-9 Rays de Tampa Bay

- Marlins de Miami 7-3 Nacionales de Washington

- Reales de Kansas City 9-2 Rojos de Cincinnati

- Gigantes de San Francisco 2-16 Cerveceros de Milwaukee

- Medias Blancas de Chicago 6-9 Mellizos de Minnesota

- Rangers de Texas 2-1 Cardenales de San Luis

- Mets de Nueva York 2-3 Marineros de Seattle

- Dodgers de los Angeles 1-4 Cascabeles de Arizona

- Rockies de Colorado 9-8 Angelinos de Anaheim.