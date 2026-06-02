MLB: Así quedaron los resultados en la primera jornada de junio

El mes de junio comenzó a punta de beisbol del mejor nivel y luego de Los recientes choques, te mostraremos cómo quedaron los resultados en cada una de las plazas.
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En esta ocasión, los protagonistas fueron los lanzadores, principalmente los abridores venezolanos: Luinder Ávila sumó su primer triunfo del torneo y Eduardo Rodríguez aceptó una sola anotación en seis tramos completos ante la peligrosa ofensiva de Dodgers de Los Angeles.
Resultados de la MLB:
- Tigres de Detroit 10-9 Rays de Tampa Bay
- Marlins de Miami 7-3 Nacionales de Washington
- Reales de Kansas City 9-2 Rojos de Cincinnati
- Gigantes de San Francisco 2-16 Cerveceros de Milwaukee
- Medias Blancas de Chicago 6-9 Mellizos de Minnesota
- Rangers de Texas 2-1 Cardenales de San Luis
- Mets de Nueva York 2-3 Marineros de Seattle
- Dodgers de los Angeles 1-4 Cascabeles de Arizona
- Rockies de Colorado 9-8 Angelinos de Anaheim.