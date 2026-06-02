MLB: Jacob deGrom en selecto grupo que rompió esquemas en la liga

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Jacob deGrom es uno de los mejores lanzadores de los últimos 10 años en Grandes Ligas. Su desempeño está fuera de toda duda y cuando se encuentra sano, lo demuestra con creces. De hecho, alcanzó un hito importante en su carrera para sentarse en una mesa de un fuera de serie.

DeGrom en la victoria 2-1 de Rangers de Texas contra Cardenales de San Luis registró: 5.0 entradas, 4 hits, 0 carreras limpias, 1 boleto, 8 ponches. Con esos números llegó a las 100 victorias en su carrera. Además, se sentó en la mesa de otro fuera de serie en Las Mayores.

Jacob junto a Gerrit Cole son los únicos lanzadores que han logrado las 100 victorias en MLB con menos de 70 derrotas en sus primeros 260 juegos en la liga. La consistencia de ambos peloteros cuando están sanos es demoledora, hay pocas alineaciones que puedan hacerle daño.

Jacob deGrom va rumbo a los 2.000 ponches en Grandes Ligas

Jacob deGrom es una de las grandes revelaciones del pitcheo en los últimos años en MLB. Su lectura de la zona de strike, su repertorio y su control lo convierten en un pitcher letal y meticuloso para sacar outs. Gracias a eso ya logró las 100 victorias en su carrera, pero ahora va por más.

El próximo gran reto de deGrom es alcanzar los 2.000 ponches en su trayectoria. Esta temporada registra 78 abanicados en 12 aperturas y solo necesita 71 chocolates más para llegar al hito personal. Si se mantiene en plenitud física, llegará a la marca con relativa facilidad.

Jacob está proyectando en 30 aperturas en 2026 (un número acorde a las 5.0 entradas que viene lanzando con regularidad) podrá alcanzar los 195 ponches en la temporada. Un número que lo llevaría a superar la barrera de los 2.000 abanicados y que lo llevaría a la historia.

Números de Jacob deGrom con Rangers en 2026

Jacob deGrom está desarrollando una temporada bastante regular con Rangers de Texas. Tiene marca de 4-4, aunque ha sido más por falta de apoyo que de malos juegos. En ese contexto, necesita más ayuda de su alineación, mientras él logra manejar la ofensiva rival.

Números de deGrom en 2026:

- 12 juegos, 12 aperturas, 4-4, 3.48 ERA, 64.2 entradas, 52 hits, 25 carreras limpias, 13 jonrones, 13 boletos, 78 ponches, 1.01 WHIP