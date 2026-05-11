Jacob deGrom y una cita con la historia: 1,900 ponches en tiempo récord

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Jacob deGrom sigue desafiando las leyes del tiempo y la medicina. El as de los Texas Rangers alcanzó este domingo la cifra de 1,900 ponches en su carrera, logrando la hazaña durante la victoria de su equipo sobre los Chicago Cubs. Con este hito, el derecho se consolida como uno de los lanzadores más eficientes de todos los tiempos.

Una tarde de dominio en el montículo

La joya de deGrom no fue solo estadística; fue una exhibición de poder. La víctima del ponche histórico fue Seiya Suzuki, quien se quedó abanicando un slider de 91.3 mph para cerrar la primera entrada. Apenas unos instantes antes, el prospecto Moisés Ballesteros también había sucumbido ante una recta de humo de 98.1 mph.

DeGrom terminó la jornada igualando su máximo de la temporada con 10 ponches, dejando claro que, cuando está sano, sigue siendo el lanzador más imponente del negocio.

A la caza de "The Big Unit"

La velocidad con la que deGrom ha acumulado "chocolates" es asombrosa. Logró los 1,900 ponches en apenas 256 aperturas, situándose como el segundo más rápido en la historia de las Grandes Ligas. Solo el legendario Randy Johnson superó esta marca, alcanzándola en su juego número 252 allá por 1997.

Dato de contexto: Mientras que Johnson tenía 33 años cuando llegó a esa cifra, deGrom cumplirá 38 el próximo mes. Esto resalta la capacidad del lanzador de los Rangers para mantener una élite competitiva a pesar de haber lidiado con múltiples cirugías y lesiones en el último lustro.

Eficiencia pura: El factor de los innings

Si analizamos el hito por entradas lanzadas, deGrom también se codea con la aristocracia del pitcheo. Al finalizar el primer episodio, el derecho acumulaba 1,578.1 entradas de por vida. Según la Oficina de Estadísticas Elias, esta es la segunda menor cantidad de innings necesarios para llegar a los 1,900 ponches, quedando solo por detrás del zurdo Chris Sale, quien en 2019 lo logró en 1,560.1 episodios.

El legado de un brazo histórico

A pesar de los baches físicos que han marcado su trayectoria reciente, la efectividad de deGrom por cada aparición sigue siendo de videojuego. Con un Randy Johnson que terminó su carrera con 4,875 ponches, deGrom aún tiene camino por recorrer en el acumulado total, pero en términos de ritmo y frecuencia, pocos en la historia han sido tan dominantes como el actual número 48 de Texas.