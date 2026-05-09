MLB: Un inexplicable error de este equipo le cuesta una de las carreras más absurdas de la temporada

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La "Ciudad de los Vientos" fue testigo de una pesadilla defensiva para los Rojos de Cincinnati en su duelo frente a los Cachorros de Chicago. En el cierre de la cuarta entrada, con la pizarra a favor de los locales y las bases congestionadas de Cubs, una jugada que debía ser de rutina terminó convirtiéndose en el eje de la polémica y el catalizador de un rally demoledor.

La jugada en cuestión involucró a Ian Happ, quien se encontraba en circulación mientras los Cubs presionaban con el "rancho ardiendo". Tras un rodado por tercera que parecía propicio para una doble matanza o al menos un out forzado en el plato, la ejecución de la defensa de Cincinnati falló estrepitosamente.

Un error inexplicable a nivel de MLB

Una desconexión entre el cuadro interior y el receptor permitió que Happ anotara con facilidad. Todo indica que el careta Tyler Stephenson no se percató que su compañero en la tercera base, Ke'Bryan Hayes, pisó la almohadilla de la esquina realizando un out pero obligando a que el receptor tocara al corredor que se dirigía al home para evitar la carrera y completar el dobleplay.

Efecto dominó

Tras esa pifia, Chicago aprovechó el desconcierto para sentenciar el juego con un total de 7 anotaciones en ese mismo episodio, camino a una victoria final de 8-3.