MLB: ¡Solo falta Acuña! Atlanta celebra el resurgir de una de sus grandes estrellas

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Este sábado 10 de mayo, los Bravos de Atlanta derrotaron con autoridad a los Dodgers de Los Ángeles, para llevarse la serie de tres juegos y afianzarse como el equipo de mejor récord de todas las Grandes Ligas en este momento. Sin embargo, esta es solo una de las múltiples buenas noticias que han recibido en las últimas horas.

El viernes 9 de mayo, en el segundo de esta serie ante los californianos, los Bravos no solo ganaron por el mismo marcador (7-2) con el que también saldrían victoriosos un día después, sino que además festejaron la primera gran salida del año para el derecho Spencer Strider, lo que ilusiona al equipo con la posibilidad de haber recuperado a una de sus mejores piezas en un momento realmente dulce para la organización.

¿Volvió Spencer Strider?

Los últimos dos años de Spencer Strider han sido una odisea. En abril de 2024, sufrió una lesión en su codo derecho y tuvo que ser sometido a la temible operación Tommy John, que lo dejó 11 meses fuera de acción. En abril de 2025, el diestro regresó a la acción, pero desde entonces las lesiones musculares y la inconsistencia le han jugado en contra.

Después de superar una nueva molestia física, Strider hizo su estreno en la presente zafra el pasado 3 de mayo, ante Colorado. Sin embargo, su primer gran trabajo llegó este 9 de mayo ante los Dodgers, y cumplió con creces, al punto de guiar a su equipo para lleverse la victoria.

Spencer Strider trabajó por espacio de seis entradas en blanco, en las que solo concedió un imparable y par de boletos, además de recetar ocho ponches, siendo esta una de las mejores salidas de su carrera. Con las molestias físicas ya superadas, y con esta exhibición ante los actuales bicampeones, Atlanta sueña con haber recuperado la mejor versión de un brazo que causó sensación hace no muchos ayeres. Solo falta Ronald Acuña Jr. para completar el equipo.