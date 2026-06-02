MLB: ¡Increíble! Este equipo protagoniza una jugada que no se veía desde hace 50 años

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El beisbol es un deporte con más de 100 años de historia, y que ha estado presente en el mundo desde el siglo XIX, por lo que es normal que sea una disciplina muy nutrida históricamente. Y aunque en tantas décadas de historia hayan ocurrido cosas insólitas y raras, si algo no pierde este deporte es la capacidad de seguir sorprendiendo a sus fieles seguidores.

Muestra de lo anteriormente mencionado se pudo ver este 1 de junio en el Target Field de Minnesota, en el duelo entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. De manera increíble, ambos equipos protagonizaron una jugada que no se veía en el beisbol de las Grandes Ligas desde hace más de 50 años, para dejar la nota curiosa del día.

Una atípica jugada en Target Field

Este 1 de junio, el Target Field de Minnesota vivió una de las acciones más raras que se hayan visto en tiempos recientes dentro de un diamante de beisbol, todo durante la parte baja del tercer episodio del compromiso en el que los Mellizos derrotaron 9-6 a los Medias Blancas de Chicago.

Con Brooks Lee corriendo en la prmera base, Kody Clemens conectó un roletazo hacia el inicialista Jacob González, quien tomó la bola y giró para lanzar hacia segunda y retirar a Lee. Colson Montgomery, shortstop de Chicago, realizó el out y lanzó inmediatamente hacia primera, para buscar el doble play, pero su tiro fue muy alto y no pudo ser dominado por González, quien perdió la bola. Ante esta situación, Kody Clemens decidió seguir con su carrera e irse a segunda, pero no contaba con que González tomaría la bola y haría un brillante tiro hacia Montgomery, quien tocó a Clemens para retirarlo y sellar el doble play.

Esta es la primera vez que ocurren dos outs por la vía 3-6 en una misma jugada desde el 26 de junio de 1972, según Major League Baseball, por lo que sin duda es una jugada muy complicada de presenciar.