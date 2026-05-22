LVBP: Propietario de Tiburones busca acuerdo con Maikel García

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El propietario de los Tiburones de La Guaira, Wilmer Ruperti, busca establecer un acuerdo con el jugador Maikel García para su reincorporación al equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

Las gestiones de conciliación ocurren luego de que Maikel García anunciara su decisión de no jugar más con los Tiburones de La Guaira. El jugador tomó esta postura debido a problemas reportados durante la temporada pasada.

Ruperti confirmó el inicio de este proceso a través de una interacción en plataformas digitales. Ante la pregunta de un seguidor sobre la permanencia de García en el equipo, el propietario respondió textualmente: "para allá voy".

El objetivo de la directiva es solucionar los conflictos previos entre las partes. La resolución de estas conversaciones definirá la inclusión y el estatus oficial de García en el roster para el próximo campeonato.