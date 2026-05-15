Malas noticias para los Yankees: Max Fried va a la lista de lesionados

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Los Yankees de Nueva York recibieron un duro golpe en sus aspiraciones para la temporada 2026. La organización anunció que el lanzador zurdo estelar, Max Fried, ha sido colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una contusión ósea en su codo izquierdo.

Por el momento, el cuerpo médico no ha establecido un tiempo estimado para su regreso a la lomita.El serpentinero no podrá realizar lanzamientos hasta que se someta a nuevas pruebas de seguimiento en unas semanas, o bien, hasta que los síntomas desaparezcan por completo.

Alivio a medias en el Bronx

Las alarmas se encendieron el pasado miércoles, cuando Fried tuvo que abandonar su apertura contra los Orioles de Baltimore tras lanzar apenas tres episodios debido a molestias en la zona. Afortunadamente, los resultados de la resonancia magnética realizada el jueves trajeron un poco de tranquilidad.

Chelsea Janes de SNY reportó que, según las declaraciones del lanzador, el estudio no mostró daños estructurales en los ligamentos.

"Sin duda me da mucha pena tener que ausentarme un tiempo, pero en general estoy contento de que no parezca nada grave, que no necesite cirugía ni nada por el estilo", confesó Fried a Brendan Kuty de The Athletic. "Las perspectivas a largo plazo siguen siendo buenas".

A pesar del optimismo del jugador, la gerencia de los Yankees prefiere no correr riesgos. Jeff Passan de ESPN dio a conocer que el equipo enviará los resultados de las imágenes al reconocido ortopedista Dr. Neal ElAttrache para obtener una segunda opinión que confirme que los ligamentos están intactos.

Según informó Gary Phillips del New York Daily News, el propio Fried calificó el panorama de su recuperación como "ambiguo".

Un freno a una temporada brillante

Aunque Fried ya había lidiado con problemas en el antebrazo en 2023 y 2024 durante su etapa con los Bravos de Atlanta, esta es la primera vez en su carrera que sufre una lesión directamente en el codo.

La baja llega en el peor momento posible, ya que el zurdo estaba justificando cada centavo del megacontrato de ocho años y 218 millones de dólares que firmó en la pasada agencia libre.

Tras un 2025 donde terminó cuarto en la votación al Cy Young de la Liga Americana, Fried inició este 2026 en plan intratable: registra una efectividad de 3.21, un sólido FIP de 2.72, un WHIP de 1.00 y acumula 50 ponches. Además, lidera la MLB con 61 2/3 entradas lanzadas y apenas ha permitido un cuadrangular en lo que va de año.

El plan de emergencia en Nueva York

Con un hueco urgente que llenar en la rotación, todos los caminos apuntan al novato Elmer Rodríguez. El derecho de 22 años ya tuvo una breve experiencia en las Mayores el pasado 29 de abril, donde permitió cinco carreras limpias en 8 2/3 entradas antes de ser enviado a Triple-A.

Rodríguez está programado para abrir este sábado con la sucursal de Scranton/Wilkes-Barre, por lo que su apertura podría ser la audición definitiva para regresar al Bronx a asumir la vacante de Fried.