Diez años sin Humberto “Beto” Perdomo. Así lo recuerda el mundo del beisbol

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El día 28 de abril de 2026, el mundo del deporte recibió una noticia inesperada y que causó conmoción nacional. Humberto “Beto” Perdomo, el mismo que a través de las pantallas de Meridiano Televisión llevó el relato del béisbol, fallecía en la ciudad de Caracas a los 69 años de edad.

Una de las voces más potentes de la pelota profesional y el boxeo, dejaba de sonar de manera física. En medio de un año complicado, el país sintió la pérdida física de más que un narrador, de una figura familiar que no solo se convirtió en un punto de referencia dentro de su gremio, sino también para los seguidores de la LVBP y las Grandes Ligas.

Diez años pasaron de esa despedida que muchos todavía no asimilan. Quienes trabajaron a su lado por mucho tiempo, ver a Perdomo estar separado del resto de los mortales por el cristal de la urna, lloran todavía su ausencia. En ese sentido, diferentes personalidades del mundo del béisbol han expresado con emotivos videos a su hija Liliana Perdomo, palabras de cariño para quien con su talento y carisma, puso a vibrar a los venezolanos.

Un recuerdo para “Beto”

Más de cuatro décadas de trayectoria tuvo Humberto Perdomo entre la radio y la televisión. En los inicios de esa prolífica carrera, todavía las legendarias voces de Delio Amado León, Marco Antonio “Musiú” de Lacavalerie, Carlos Tovar Bracho y Foción Serrano (por mencionar a alguno de los grandes narradores), se hacían sentir por las ondas hertzianas con sus narraciones a través de los distintos circuitos de los equipos que jugaban en la pelota profesional local.

Pero, lo que hizo único a Perdomo fue ese estilo tan peculiar de decir las cosas, tanto dentro como fuera de los micrófonos. La chispa, esa que enciende una jugada, era uno de los talentos mejor representados en la humanidad de “Beto”, apodo que le colocó Juan Vené para presentarlo en las transmisiones.

Venezolana de Televisión, Televen y esta casa, el Bloque Dearmas con Meridiano Televisión, fueron tres de las señales donde Humberto Perdomo lucía con sus descripciones y frases: “¡Es un bombo!”, “esto está feo, muy feo” y “Llamen a sus amigos y díganle”, son tres de las tantas expresiones que reflejaba cada vez que transmitía un juego.

En días pasados, varias figuras del béisbol que en determinado momento compartieron cabina con Perdomo, como el caso de Humberto Cordido y Germán Cartaya, expresaron su recuerdo a la figura de “Beto”, así como el recordado grande liga Andrés Galarraga “El Gran Gato”. De igual manera, colegas como Carlos Valmore Rodríguez y Carlos Mauricio Ramírez, se manifestaron con expresiones de cariño, nostalgia y afecto por Humberto.

Aunque estas líneas son insuficientes para hacer un homenaje a Humberto Perdomo, lo recordaremos no solo como un gran comunicador, sino también como esa figura de inspiración para muchos locutores. En donde quiera que esté, que su alma descanse en paz.