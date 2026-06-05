MLB: Luis Torrens se convierte en el "arma secreta" de los Mets de Nueva York

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La temporada de los Mets de Nueva York no ha sido positiva, pero dentro de lo malo, Luis Torrens ha aprovechado en los últimos juegos para convertirse en una pieza valiosa de los Mets en los últimos días. El criollo ha aprovechado sus oportunidades más recientes, para tener actuaciones más que dignas y positivas con el madero.

Por ejemplo, este miércoles 3 de junio, el careta venezolano volvió a ser importante en un triunfo de su organización, al conectar dos imparables (con un doble incluido), que sirvieron para que pudiera anotar en par de ocasiones, y así aportarle su granito de arena a un conjunto metropolitano que terminó por llevarse un triunfo contundente ante los Marineros, por pizarra de 7-1.

Luis Torrens, el "arma secreta"

Y es que, por segunda vez en los últimos días, Luis Torrens ha sido pieza importante para un triunfo de los Mets de Nueva York. El pasado 31 de mayo, se fue de 3-2 con una anotada y dos impulsadas ante los Marlins de Miami, para coronar una excelente actuación y una victoria.

Este 3 de junio volvió a responder, con dos inatrapables, un extrabase y dos anotadas, en un juego que culminó en favor de los metropolitanos, quienes así evitaron la barrida en la serie ante los Marineros de Seattle.

De esta manera, Luis Torrens batea para .400 en sus últimos cuatro juegos, y además, su despertar ofensivo sigue acompañado de una defensa excelente, que lo mantiene con un WAR positivo de 0.7 a pesar de que nada más ha tomado 100 turnos en lo que va de 2026. Sin duda, es el arma secreta de Carlos Mendoza.