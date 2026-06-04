MLB: William Contreras pierde terreno en la pelea por el título de bateo de la Nacional

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William Contreras se ha convertido, desde hace ya un buen tiempo, en una pieza sumamente valiosa para los Cerveceros de Milwaukee. El receptor venezolano ha destacado en las dos facetas en la que debe hacerlo, con un gran trabajo detrás del plato, y una ofensiva oportuna y contundente, que ha sido oro para su organización.

2026 no ha sido la excepción a la regla. En unos Cerveceros de Milwaukee que muestran un nivel realmente competitivo, el criollo ha sido nuevamente un bastión para los suyos, en ambas facetas del juego. Sin embargo, junio ha empezado con algunos problemas ofensivos, que deberá atacar Erápidamente para mantener su gran ayuda al equipo, y para tampoco perder carrera en la lucha por el título de bateo de la Liga Nacional.

Inicio complicado de junio

Luego de batear para un promedio excelente de .302 durante todo el mes de mayo, los primeros turnos de William Contreras en el presente mes de junio no han sido lo que su franquicia esperaba. El venezolano ha consumido 14 turnos al bate en cuatro compromisos, en los que tan solo ha podido registrar par de imparables.

Este jueves 4 de junio, el menor de los hermanos Contreras se fue de 2-0 ante los Gigantes de San Francisco, en un duelo que marcó un importante triunfo de los de la Bahía, para dejar igualada a dos triunfos por bando esta entretenida serie de cuatro desafíos.

Con este inicio titubeante, el promedio de William Contreras en la temporada bajó a .288, un average que sigue siendo bastante bueno, especialmente para un receptor. Eso sí, cayó del top 10 de los líderes bate de la Liga Nacional, por lo que tendrá que trabajar duro si desea regresar pronto a ese sitial de honor.