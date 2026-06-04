MLB: Jackson Chourio tuvo jornada de dos cuadrangulares

Suscríbete a nuestros canales

En la reciente jornada frente a los Gigantes de San Francisco, el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Churio, logró consolidar su tercer juego de múltiples cuadrangulares en su historial en las mayores.

Poder ofensivo ante lanzadores experimentados

El despliegue comenzó temprano. Ante los envíos de Adrian Houser, el derecho de San Francisco, Chourio conectó un bambinazo de dos carreras. La conexión recorrió 353 pies con una velocidad de salida de 99.4 millas por hora, aprovechando un lanzamiento de cuatro costuras a 95.1 mph. Fue el preámbulo de lo que vendría después.

Sin embargo, el espectáculo principal se trasladó a la parte baja de la quinta entrada. En un duelo contra JT Brubaker, el venezolano volvió a sacudir los cimientos del estadio con un estacazo de cuatro esquinas que recorrió 423 pies, alcanzando una velocidad de salida de 105.5 millas por hora. Este segundo cuadrangular de la jornada, ante un sinker de 94.3 mph, fue un batazo de altura que habría abandonado cualquier parque de la Liga Nacional.

Es la tercera vez que el campeón del mundo tiene un encuentro multijonrón

8/8/2024 vs Bravos

6/4/2025 vs. Rojos

Un junio diseñado para el éxito ofensivo

El rendimiento de Chourio durante los primeros días de junio ha sido, sencillamente, excepcional. Las estadísticas no mienten y reflejan una consistencia que ilusiona a todo el cuerpo técnico de los Cerveceros. Con un promedio de bateo de .583 en este tramo, producto de siete imparables en doce turnos oficiales, el venezolano se ha convertido en el motor principal de la ofensiva. Acumula dos cuadrangulares y ocho carreras remolcadas en este inicio de mes, consolidando una racha que promete extenderse si mantiene este enfoque.